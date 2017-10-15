16 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

ALANYA, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 27° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 47 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/hşeklinde seyredeceği öngörülüyor.
15/10/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.
16/10/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.
17/10/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.
18/10/2017, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.
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