16 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

ALANYA, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 27° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 47 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/hşeklinde seyredeceği öngörülüyor.

15/10/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

16/10/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.

17/10/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.

18/10/2017, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.