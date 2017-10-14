15 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 27° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 45 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

15/10/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 20° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

16/10/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.

17/10/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.