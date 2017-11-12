13 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

ALANYA, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 21° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 61 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/hşeklinde seyredeceği öngörülüyor.

12/11/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

13/11/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

14/11/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Genellikle Güneşli olacak.

15/11/2017, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.