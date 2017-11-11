12 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 18° derece civarında olması ve havanın Genellikle Açık olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 73 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

12/11/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

13/11/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

14/11/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Hafif Yağmurlu olacak.