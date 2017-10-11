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12 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
12 Ekim 2017 Alanya -...
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12 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

12 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

11 Ekim 2017 Çarşamba 17:42
12 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
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ALANYA, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 27° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 37 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/hşeklinde seyredeceği öngörülüyor.

11/10/2017Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 20° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

12/10/2017Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 20° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

13/10/2017Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

14/10/2017Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 20° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

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