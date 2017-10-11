12 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

ALANYA, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 27° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 37 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/hşeklinde seyredeceği öngörülüyor.

11/10/2017, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 20° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

12/10/2017, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 20° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

13/10/2017, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

14/10/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 20° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.