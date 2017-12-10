11 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 19° derece civarında olması ve havanın kısmen güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 88 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

10/12/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Çok Bulutlu olacak.

11/12/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

12/12/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Kısmen Güneşli olacak.

13/12/2017, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 20° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.