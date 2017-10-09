Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
101108
ALTIN
153.956
DOLAR
3.7351
STERLİN
4.9064
EURO
4.3845
10 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
10 Ekim 2017 Alanya -...
Flakka uyuşturucusu nedir? Zombi hapı olduğu doğru mu?
Flakka'nın zombi hapı olduğu doğru...
Göz rengi değiştirme operasyonu çok tehlikeli!
Göz rengi değiştirme operasyonu çok...
banner468

10 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

10 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

09 Ekim 2017 Pazartesi 17:34
10 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
banner404

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 24° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 51 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

10/10/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Genellikle Güneşli olacak.

11/10/2017, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 25° derece ve en düşük 20° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

12/10/2017, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 25° derece ve en düşük 20° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Antalya Hava DurumuMeteoroloji Genel MüdürlüğüAlanya Hava Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
9 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
8 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
8 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim