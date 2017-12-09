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10 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
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10 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

10 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

09 Aralık 2017 Cumartesi 18:47
10 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 16° derece civarında olması ve havanın Genellikle Açık olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 64 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

10/12/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Çok Bulutlu olacak.

11/12/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Çok Bulutlu olacak.

12/12/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.

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Meteoroloji Genel MüdürlüğüAlanyaHava Durumu
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