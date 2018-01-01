1 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 17° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 56 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

02/01/2018, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.

03/01/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 14° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Gök Gürültülü Fırtınalar olacak.

04/01/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 13° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Sağanak Yağışlı olacak.