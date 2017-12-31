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1 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

1 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

31 Aralık 2017 Pazar 17:53
1 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 12° derece civarında olması ve havanın Sağanak Yağışlı olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 99 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

31/12/2017Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 13° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Yağmur olacak.

01/01/2018Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.

02/01/2018Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Genellikle Güneşli olacak.

03/01/2018Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 14° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Gök Gürültülü Fırtınalar olacak.

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1 Ocak 2018Alanya Hava DurumuAntalyaAlanya
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