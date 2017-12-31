1 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:
Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 12° derece civarında olması ve havanın Sağanak Yağışlı olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 99 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.
31/12/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 13° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Yağmur olacak.
01/01/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.
02/01/2018, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Genellikle Güneşli olacak.
03/01/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 14° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Gök Gürültülü Fırtınalar olacak.
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