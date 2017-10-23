Hatırlanmak güzel

İNSAN yaşlandıkça çok daha duygusallaşıyor.
Hele, hele…
Çok ciddi rahatsızlıklar geçirip, oran buran kesilip biçilip, yaşam kaliten epeyce erozyona uğrayınca, insan anya ile Konya’yı anlıyor!
Yıllarca ele avuca sığmayan biriyken, bu durumu kabullenememenin açmazında, içe kapanmışken, çok önemli bir etkinlikte plaketle ödüllendirilmek, insanı bambaşka düşüncelere ve mutluluklara taşıyor.
Cumartesi günü Dim Medya Center, her zaman olduğu gibi, gene çok görkemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Yeni Alanya Gazetesi’nin 50. kuruluş yıldönümü kutlamasıyla, Dim Web TV nin açılışı bir arada yapıldı.
Seçkin konukların hangisini saysam ki!
Tabii ki başta, Alanya’nın gözbebeği Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu, gene Alanya’da uzun yıllar görev yapmış, benim de çok sevip saydığım dostum Antalya Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İbrahim Aydın’la birlikte Antalya Milletvekili Mustafa Köse olmak üzere çok sayıda tanınmış sima bu etkinlikte yer aldı.
Açılışa ilgi büyüktü.
Sayın Mehmet Ali Dim’in el attığı her etkinlik gibi bu organizasyon da kusursuzdu.
Alanya halkının ilgisinin büyüklüğünün, bu kurumun bir parçası olan beni ve bu kuruma emek veren herkesi çok memnun ettiğini söylemeliyim.
Peş peşe geçirdiğim büyük operasyonlar yetmiyormuş gibi, üç gündür belimin de tutulması sonucu, etkinliğe neredeyse iki büklüm katılabildim.
Kuruma katkılarımın anısına verilen plaketi Sayın Çavuşoğlu’nun elinden alırken, çok eski anılara yelken açtığımı söylemeliyim.
Dev ekranda rahmetli Arıkan Yılmaz Dim’in bir etkinlikteki konuşmasından oldukça duygulandım.
Bir ömür denen şeyin ne kadar kısa olduğunu bir kere daha düşünüp, geçen yılların sanki dün gibi gelip geçerken, neredeyse dün bir, bugün bir ömür bitiveriyor!
Yarın mı?
Yarın ne olacağımız belli değil.
Bu kadar karamsarlıklarla dolu duygusallık içinde ahkam kestikten sonra, etkinlikte uzun süredir görüşemediğim ve göremediğim dostları görmemin ve görüşmemin de bana ne kadar iyi geldiğini söylemeliyim.
Velhasıl.
Alanya çok güzel.
Yeni Alanya Ailesi mükemmel.
Alanya’da edindiğim dostlar şahane.
Yıllardır beni ve köşe yazılarımı takip eden okurlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır.
Hepsine minnettarım.
Ve.
Başta sayın Mehmet Ali Dim olmak üzere, gazetemizde yer alan herkese, bana gösterdikleri ilgi nedeniyle içtenlikle teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
ÖZEL NOT: AGC’nin etkinliğine katılamadığım için çok üzgün olduğumu da söylemeliyim.
Hatırlanmak güzel
İNSAN yaşlandıkça çok daha duygusallaşıyor.