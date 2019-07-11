Türkiye'de bu ismi bir tek o taşıyor! "Yanlış söyleyenlere kızıyorum"

Karaman'da yaşayan Kaşmen Akpınar, Türkiye'de bu ismin taşıyan tek kişi olduğunu söyledi. Akpınar, "İsmimi Kaşmer veya Kaşmir gibi yanlış telaffuz edenlere kızıyorum" dedi.

Türkiye'de bu ismi bir tek o taşıyor! "Yanlış söyleyenlere kızıyorum"
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KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yaşayan Kaşmen Akpınar, Türkiye'de bu ismin taşıyan tek kişi olduğunu söyledi. Dünya Nüfus Günü olarak kutlanan bugün de Kaşmen Akpınar, sosyal medya başta olmak üzere her yerde araştırdığını ve hiçbir şekilde bu isme kendisi dışında rastlanmadığını belirtti.

BABASINA SORMUŞ, CEVAP ALAMAMIŞ

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşayan ve 7 çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olan 21 yaşındaki Kaşmen Akpınar, babasına ölmeden önce böyle bir ismi niçin koyduğunu sorduğunu fakat babasının neden böyle bir isim verdiğini kendisine söylemediğini söyledi. İsminde bir başkasını bulamadığı gibi isminin anlamında bilmediğini ifede eden Kaşmen Akpınar, "İsmimin anlamını çok merak ediyorum. İlk defa öğrenenler telaffuz zorluğu çekiyor. İsmimi Kaşmer veya Kaşmir gibi yanlış telaffuz edenlere kızıyorum" dedi.

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