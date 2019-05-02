Meteoroloji'den o iller için son dakika uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, saat 20.00'ye kadar Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanakla birlikte dolu yağışı öngörülüyor.



Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

