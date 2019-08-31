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'Kök hücre bağışı yapması' şartıyla kendisini darp eden kişiden şikayetçi olmadı

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kişi, kendisini darp eden kişinin Türk Kızılayı'na kök hücre bağışında bulunması şartıyla şikayetinden vazgeçti.

HABERDE İNSAN 31.08.2019, 12:32 Melike Temir
'Kök hücre bağışı yapması' şartıyla kendisini darp eden kişiden şikayetçi olmadı
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SİNOP Boyabat'ta bir kişi, kendisini darp ettiği iddiasıyla Samed Mustafa Erkil'den şikayetçi oldu. Hakkında "Basit yaralama ve tehdit" iddiasıyla soruşturma başlatılan Erkil ile ilgili dosya, Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna yönlendirildi.Uzlaştırmacı tarafından bir araya getirilen taraflar, Erkil'in Türk Kızılaya kök hücre ve kan bağışında bulunması şartıyla uzlaştı.Erkil, Türk Kızılayın mobil kan bağış aracına giderek kök hücre ve kan bağışında bulunup uzlaşma şartını yerine getirdi ve yargılanmaktan kurtuldu.Yanında bulunan arkadaşına da kan verme önerisinde bulunan Erkil, onun da bağışta bulunmasını sağladı.Erkil, hayat kurtarabilme umudunun kendisinde farkındalık oluşturduğunu, bundan sonra kavga etmeyeceğini belirterek, Adalet Bakanlığına ve Boyabat'ta kendisine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

#Sinop #kök hücre bağışı #Boyabat #darp #türk kızılayı
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