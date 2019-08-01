Hastalarından çıkardığı böbrek taşlarını koleksiyon yaptı

BATMAN'da yaşayan 27 yıllık üroloji doktoru Operatör Doktor Can Aydın, son 2 yılda gerçekleştirdiği ameliyatlarda aldığı yüzlerce böbrek taşını koleksiyona dönüştürdü.Özel bir hastanede görev yapan Aydın’ın koleksiyonunda hemşirelerin 600 böbrek taşından yaptığı fotoğraf çerçevesi de yer alıyor. Aydın, koleksiyonunda irili ufaklı yüzlerce taş olduğunu bildirerek, “Koleksiyonumda büyük, küçük taşlar var. Hiç üşenmeden tek tek topladım böbreklerden. Bunları saymak mümkün değil ancak yüzlerce taş topladım” dedi.

DÜNYANIN İKİNCİ, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BÖBREK TAŞI

Koleksiyonunda 5 ay önce yaptığı bir ameliyatla çıkardığı 522 gram ağırlığındaki taşın da bulunduğuna dikkati çeken Aydın, “10 yıl boyunca doktora gidip, gelen bir hastaya bir türlü teşhis konulamamış. Yaptığımız teşhislerde bunun bir taş olduğunu tespit etmek bize nasip oldu. Bu taşın ağırlığı 522 gramdı. Bu taşı aldıktan sonra hasta çok rahatladı. Araştırdık ve bundan daha büyük taş olmadığını öğrendik. Türk tıp tarihinde bugüne kadar tek parça olarak, bu büyüklükte ve bu ağırlıkta alınmış en büyük böbrek taşı. Bu aynı zamanda Çin’de bir hastadan alınan 720 gram ağırlığındaki en büyük taştan sonra dünyadaki en büyük böbrek taşı. Türkiye’de bir, dünyada da ikinci büyük taş” dedi. Dr. Aydın, böbrek taşının birdenbire oluşmadığını, belirti bulunanların bol su içerek taşı düşürebileceklerini vurgulayarak, “Su içmezlerse gittikçe büyür ve ameliyat olmak zorunda kalırlar. İçme suyu, suyun sertlik derecesinin de etkisi var. Hazır sularda şişe üzerinde yazan PH değerlerine dikkat etmek lazım. Yani düzgün ve doğru su içmek lazım. Tabii en önemlisi de genetik özellik. Ailede anne, babada varsa çocuklara genetik şifre olarak geçiyor. Hastaların dikkat etmesi lazım yoksa böbreklerini kaybederler. Bazen hastalar direnç gösteriyor, ameliyat olmaktan korkuyor. Korkacak bir şey yok. Çünkü böbreği kaybederlerse yine ameliyat olmaları gerekir ve bu kez böbrek alınır. Nihayetinde taş yabancı bir cisim ve idrar yolunda kalmaması gerekir. Doktor tavsiyesine uyulması gerekir” ifadelerini kullandı.