Dilenciden çıkan para zabıtayı bile şoke etti

İnsanların duygularını kullanarak para isteyen dilencinin üzerinden çıkan 4 bin 796 lirayı gören zabıta ekipleri şaşkına döndü.

Dilenciden çıkan para zabıtayı bile şoke etti
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İZMİR'in Buca ilçesinde zabıta ekiplerinin, dilencilik yaptığını tespit ettikleri vatandaşın üzerinden yaklaşık 5 bin lira para çıktı. İzmir'de dilencilik yapan bir vatandaşın üzerinden çıkan para 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Zabıta ekipleri Çevik Bir Meydanında dilencilik yapan İbrahim Öziskinciler isimli bir vatandaşı tespit ederken, şahsın üzerinden çıkan meblağ ekipleri de şok etti. 

PARAYA EL KONULDU

İnsanların duygularını kullanarak para isteyen Öziskinciler'in üzerinden 4 bin 796 lira nakit para çıktı. Şahısla ilgili soruşturma başlatılırken, İbrahim Öziskinciler'in üzerinden çıkan 4 bin 796 liraya da el konuldu.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2019, 15:09
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