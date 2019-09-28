Arabada sigara içme yasağına Türk usulü çözüm

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın talimatını verdiği arabada sigara içme cezalarına başlandı. Geçtiğimiz günlerde araba içinde sigara denetimi yapan polisler 5 bin 63 sürücüye ceza kesti. Kamuoyunda büyük yankılara neden olan sigara içme cezalarına tepkiler devam ederken sürücüler de yasağa karşı önlemler aldı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde bir kişi ince boru kullanıp, sigarayı dışarıya koyup arabada sigara içme yöntemini paylaştı.

"KARDEŞLERİMİZ CEZA YEMESİN"

Yeni uygulanan araçta sigara içme cezalarına karşı önlem alan vatandaş, cezasız sigara içme yöntemini paylaştı. İnce bir boru kullanarak sigarayı dışarıya koyan sürücü, araba içerisinde sigara içti. Çekilen videoda vatandaşları düşündüğünü ifade eden sürücü, "Kardeşlerimiz ceza yemesin diye böyle bir proje yaptık. Patente gerek yok. Halka hizmet hakka hizmettir" dedi.