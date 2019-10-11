20 aile reddetti, o evlat edindi! Koca yüreğiyle herkese örnek oluyor

DOWN sendromlu Alba'nın hayatı 13 günlükken değişti. Küçük kız annesi tarafındna terk edilince İtalya'da bir bakım evine yerleştirildi.Bakım evi, özel ihtiyaçları olan Alba'ya bir aile bulmak için evlat edindirmeye karar verdi. Ne yazık ki evlat edinmek için sırada bekleyen 20 aile de Alba'yı görünce reddetti.41 yaşındaki bekar adam Luca Trapanese de o bakım evinde gönüllü olarak çalışanlardan biriydi.Alba'yı görür görmez onun babası olmak istedi.Bakım evine 13 günlükken gelen Alba'yı kucağına aldığındaki hislerini şöyle anlatıyor: "Hayatımda ilk defa yeni doğan bir bebeği kucağıma almıştım. O ana kadar çok korkuyordum. Ancak Alba'yı kucağıma aldığım an babası olmaya hazır olduğumu anladım."Yasalarda bekar birine evlatlık vermek yasal değildi ama istisna gerçekleşti. Buistisna sayesinde hem Luca'nın hem de Alba'nın hayatı değişti.Alba'yı sahiplenen Luca: "Alba ile benim durumum çok özel çünkü biz, aile olmak, babalık, evlat edinme gibi konularda birçok kalıbı, klişeleri yıktık" dedi