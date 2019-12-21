Yeni Alanya Gazetesi Yeni Alanya Gazetesi
21 Aralık 2019- Yaşam G: 19 Mart 2020

Porno yıldızları endişeli: Seks robotları sektördeki insanların yerine geçebilir

ABD’li porno yıldızı Tiffany Watson, seks robotlarının henüz sektördeki insanların yerini doldurabilecek seviyede geliştirilmediğini, ancak bunun iki nesil sonra mümkün olabileceğini söyledi. Watson’a göre günümüzdeki gerçek tehlike, kadınların makineleştirilmesi.
Porno yıldızları endişeli: Seks robotları sektördeki insanların yerine geçebilir mask

DAİLY Star’a verdiği röportajda 24 yaşındaki porno yıldızı Tiffany Watson, seks robotlarının porno sektöründe yaygınlaşmasının porno oyuncularıyla yapılan anlaşmaların sonlandırılmasına neden olmasından endişelendiğini dile getirdi.Watson, “Şahsen seks robotlarının insan sevgililer arasında paylaşılan gerçek arkadaşlığın ve empatinin yerini alacağına inanmasam da, seks robotlarının giderek daha hızlı popülerlik kazanmasından ve seks robot partnerleriyle ilişkiyi deneyimleme konusunda merak duyan kadın ve erkeklerin fazlalığından dolayı endişeliyim” dedi.Günümüzde seks robotlarının kendisini sektörden çıkaracak kadar popüler olmadığını ifade eden Watson, yine de seks robotuna olan ilginin azalmaması durumunda sibernetik seks işçilerince yerleri doldurulan insan porno yıldızları için bazı istihdam alanlarının sona erdirilebileceğini dile getirdi.

'Artık sadece şehvet düşkünü temizlikçi rolü değil, itaatkar seks robotu rolü de canlandırılıyor'

Yetişkin filmlerinde itaatkar seks robotlarını ve hatta cansız seks oyuncaklarını canlandırması istenen porno oyuncularının sayısının giderek arttığını söyleyen Watson, bu durumu ‘kaygı verici’ bulduğunu belirtti. Watson, “Seks robotları gittikçe popülerleştiği ve fazlasıyla talep gördüğü için yetişkin filmlerinde artık ‘robot seksi’ diye bir tür oluştu. Benim gibi gerçek insan olan porno oyuncuları artık sadece ‘yaramaz üvey kardeş’ ya da ‘şehvet düşkünü temizlikçi’ rolünü oynamıyor, aynı zamanda ‘itaatkar seks robotu’ rolünü de canlandırıyor” diye ekledi.

21 Aralık 2019 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Son araştırma Alanya'ya umut oldu: Hava ısındıkça koronavirüs... mask
Son araştırma Alanya'ya umut oldu: Hava ısındıkça koronavirüs...
Demet Akalın'dan tepki çeken hareket mask
Demet Akalın'dan tepki çeken hareket
Gün boyu kullanılan maske daha tehlikeli mask
Gün boyu kullanılan maske daha tehlikeli
'Koronavirüs aylarca prezervatif kıtlığı yaşatabilir' mask
'Koronavirüs aylarca prezervatif kıtlığı yaşatabilir'
Koronavirüsün tedavisinde kullanılacak: 6 gün içinde ayağa kaldırılıyor mask
Koronavirüsün tedavisinde kullanılacak: 6 gün içinde ayağa kaldırılıyor
Anne karnında koronavirüse koruma sağlayan mucize mask
Anne karnında koronavirüse koruma sağlayan mucize
BEĞEN 50 B
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Alanya’da otel satışı Cumhurbaşkanı onayını bekliyor mask
Alanya’da otel satışı Cumhurbaşkanı onayını bekliyor
Alanya'da fırsatçılık değil insanlık örneği! Ücretsiz hizmet verecek mask
Alanya'da fırsatçılık değil insanlık örneği! Ücretsiz hizmet verecek
Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden korkutan uyarı: Bu yıl turizm sezonu diye bir şey olmayabilir mask
Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden korkutan uyarı: Bu yıl turizm sezonu diye bir şey olmayabilir
Türkiye'de ilk kez bir belde karantinaya alındı mask
Türkiye'de ilk kez bir belde karantinaya alındı
Kim dinler koronavirüsü! Alanya'da kamu ve resmi kuruluşlar cıvıl cıvıl mask
Kim dinler koronavirüsü! Alanya'da kamu ve resmi kuruluşlar cıvıl cıvıl
Son araştırma Alanya'ya umut oldu: Hava ısındıkça koronavirüs... mask
Son araştırma Alanya'ya umut oldu: Hava ısındıkça koronavirüs...

GALERİ

Süper modelden davet: Karantinaya benimle girmek isteyen var mı? mask
Süper modelden davet: Karantinaya benimle girmek isteyen var mı?
SAĞLIK BAKANLIĞI - KORONAVİRÜS RİSKİNE KARŞI 14 KURAL mask
SAĞLIK BAKANLIĞI - KORONAVİRÜS RİSKİNE KARŞI 14 KURAL
Alanya'da yeni çevreyolunda feci kaza: Ölü ve yaralı var mask
Alanya'da yeni çevreyolunda feci kaza: Ölü ve yaralı var
Alanya'da 65 yaş üstü yabancılar sokakta mask
Alanya'da 65 yaş üstü yabancılar sokakta
Alanya'da vatandaşlardan sağlık görevlilerine alkışlı destek mask
Alanya'da vatandaşlardan sağlık görevlilerine alkışlı destek
Aytemiz Alanyaspor- Gaziantep FK mask
Aytemiz Alanyaspor- Gaziantep FK
BEĞEN 50 B
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL