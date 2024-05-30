37 yıl sonra bir ilk gerçekleştirilecek

Irak, 37 yıl aradan sonra genel nüfus sayımı yapacak. Yapılan açıklamada, 20-21 Kasım’da sayımın yapılacağını belirterek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) de kapsayacak nüfus sayımının 37 yıl aradan sonra ilk genel nüfus sayımı olacağını aktardı.

43 MİLYON OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR





31 Mayıs’ta deneme amaçlı nüfus sayımı yapılacak. 120 bin saymanın eğitim-öğretim yılının sona ermesinin ardından okullarda eğitim alacakları kaydetti. Irak genelinde son nüfus sayımın 1997 yılında yapılmış, IKBY’nin yer almadığı sayımda ülke nüfusu 22,33 milyon olarak açıklanmıştı. Irak’ın toplam nüfusunun 43 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi