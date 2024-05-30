- Dünya

37 yıl sonra bir ilk gerçekleştirilecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Irak'ta 37 yıl aradan sonra Kasım ayında genel nüfus sayımı gerçekleştirilecek. Nüfusun 43 milyon olduğu tahmini yapılıyor.

37 yıl sonra bir ilk gerçekleştirilecek mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Irak, 37 yıl aradan sonra genel nüfus sayımı yapacak. Yapılan açıklamada, 20-21 Kasım’da sayımın yapılacağını belirterek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) de kapsayacak nüfus sayımının 37 yıl aradan sonra ilk genel nüfus sayımı olacağını aktardı.

43 MİLYON OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

31 Mayıs’ta deneme amaçlı nüfus sayımı yapılacak. 120 bin saymanın eğitim-öğretim yılının sona ermesinin ardından okullarda eğitim alacakları kaydetti. Irak genelinde son nüfus sayımın 1997 yılında yapılmış, IKBY’nin yer almadığı sayımda ülke nüfusu 22,33 milyon olarak açıklanmıştı. Irak’ın toplam nüfusunun 43 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Son, Yer, sonra, bin, eğitim

30 May 2024 - 23:53 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Havalimanında şok! Jet motoruna düşen kişi hayatını kaybetti mask
Havalimanında şok! Jet motoruna düşen kişi hayatını kaybetti
İsrail, Suriye'ye saldırdı: Ölü ve yaralılar var... mask
İsrail, Suriye'ye saldırdı: Ölü ve yaralılar var...
İsrail kana doymuyor: Refah şehir merkezine kara harekatı başlıyor mask
İsrail kana doymuyor: Refah şehir merkezine kara harekatı başlıyor
İspanya Filistin'i resmen tanıdı mask
İspanya Filistin'i resmen tanıdı
Futbol sahasına yıldırım düştü: 4 ölü, 5 yaralı mask
Futbol sahasına yıldırım düştü: 4 ölü, 5 yaralı
Son Dakika! 2.000'den fazla insan canlı canlı toprak altında kaldı mask
Son Dakika! 2.000'den fazla insan canlı canlı toprak altında kaldı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber