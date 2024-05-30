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Rezidansta sır ölüm! Çatıdan düşerek hayatını kaybetti

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İstanbul Kağıthane’de, lüks bir rezidansta yaşayan 21 yaşındaki Emir Germi'nin, çatıdan düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Rezidansta sır ölüm! Çatıdan düşerek hayatını kaybetti mask
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İstanbul Kağıthane'de önceki gün meydana gelen olayda, akşam saatlerinde düşme sesi duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemeler sonucunda düşen ve kimliği tespit edilen 21 yaşındaki Emir Germi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.


Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurmuştu. Gencin ev arkadaş Alperen P. ise olay esnasında dışarıda olduğunu, Emir Germi’nin ailesiyle problemleri olduğunu belirtmişti.  Polis olayın intihar olabileceği üzerinde dururken gencin cenazesini teslim alan ailesinin ise oğullarının ölümden ev arkadaşı Alperen P.’yi sorumlu tuttuklarını söylediği iddia edildi.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI


Öte yandan metal müzik tarzına ilgili olduğu öğrenilen gencin, ölümden hemen önce kendi yazdığı 'Huzurlu Huzursuzluk' kitabından bir bölümü, sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Gencin hem kitabını hem de kendisini paylaştığı son gönderisinin açıklama kısmına, "Seni okumak, seni yazmak, seni hissedebilmek bu hayatta bana anlam katan tek şey. Sana dokunabilmek, bana dokunabilmen tattığım en güzel his. Seni keşfetmek, seni düşünmek, huzurlu huzursuzluk. Seni yok etmek ise, basit bi hata" yazdığı görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

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30 May 2024 - 23:36 - Asayiş

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