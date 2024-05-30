30 May 2024 - 23:28- Magazin G:

Oyuncu Yasemin Kay Allen sevgilisinden ayrıldı

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Oyuncu Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı Erdal Kaya'yla bir süredir aşk yaşıyordu. Ünlü çift, sessiz sedasız ayrıldı.

Oyuncu Yasemin Kay Allen sevgilisinden ayrıldı mask
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'Bahar' dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken ünlülerden.

İLİŞKİLERİNİ DUYURDULAR!

Ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda poligondan paylaştığı pozlarla eski FBI ajanı Erdal Kaya'yla ilişkisini duyurdu.

LİSELİ AŞIK HALLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Son olarak New York'ta kavuştukları anları paylaşan ikilinin liseli aşık halleri bazı takipçilerin dikkatini çekmişti.

AYRILDILAR!

Bugün ise ünlü çiftin ayrıldığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kaynak: SABAH

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30 May 2024 - 23:28 - Magazin

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