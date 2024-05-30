Oyuncu Yasemin Kay Allen sevgilisinden ayrıldı

'Bahar' dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken ünlülerden.
İLİŞKİLERİNİ DUYURDULAR!
Ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda poligondan paylaştığı pozlarla eski FBI ajanı Erdal Kaya'yla ilişkisini duyurdu.
LİSELİ AŞIK HALLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Son olarak New York'ta kavuştukları anları paylaşan ikilinin liseli aşık halleri bazı takipçilerin dikkatini çekmişti.
AYRILDILAR!
Bugün ise ünlü çiftin ayrıldığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.
Kaynak: SABAH
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.