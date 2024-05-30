Danla Bilic ve Ala Tokel millilerle yakalandı

Sosyal medya fenomenleri Danla Bilic ve Ala Tokel, EURO 2024 öncesi milli takım futbolcuları Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar ile görüntülendi. Tarafların telaşlandığı gece, herkesi şoke etti.
Bu görüntülerin ardından iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmezken, sosyal medya adeta karıştı. Ala Tokel, geçtiğimiz günlerde Bertuğ Yıldırım ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşsa da konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.
Bertuğ Yıldırım Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te forma giyerken, Doğam Alemdar ise Fransa Ligue 2 ekibi Troyes'ta oynuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.