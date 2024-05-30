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Danla Bilic ve Ala Tokel millilerle yakalandı

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Danla Bilic ve Ala Tokel her yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü fenomenler milli futbolcular Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar ile geçtiğimiz akşam görüntülendi ve magazin dünyasına bomba etkisi yarattı.

Danla Bilic ve Ala Tokel millilerle yakalandı mask
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Sosyal medya fenomenleri Danla Bilic ve Ala Tokel, EURO 2024 öncesi milli takım futbolcuları  Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar ile görüntülendi. Tarafların telaşlandığı gece, herkesi şoke etti

Bu görüntülerin ardından iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmezken, sosyal medya adeta karıştı. Ala Tokel, geçtiğimiz günlerde Bertuğ Yıldırım ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşsa da konu ile ilgili bir açıklama yapmadı. 

Bertuğ Yıldırım Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te forma giyerken, Doğam Alemdar ise Fransa Ligue 2 ekibi Troyes'ta oynuyor.  

Kaynak: Haber Merkezi

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30 May 2024 - 23:22 - Magazin

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