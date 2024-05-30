Hemzemin geçitte kaza! Otomobil, yük trenine çarptı

Mazıdağı- Karabük seferini yapmakta olan yük trenine hemzemin geçide girdiği sırada, A.G. yönetimindeki otomobil yandan çarptı. Kazada yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobildeki 2 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.