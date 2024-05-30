- Asayiş

Hemzemin geçitte kaza! Otomobil, yük trenine çarptı

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Diyarbakır'da hemzemin geçitte geç saatlerde kaza meydana geldi. Yük trenine yandan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Hemzemin geçitte kaza! Otomobil, yük trenine çarptı mask
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Mazıdağı- Karabük seferini yapmakta olan yük trenine hemzemin geçide girdiği sırada, A.G. yönetimindeki otomobil yandan çarptı. Kazada yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobildeki 2 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye  sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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30 May 2024 - 23:16 - Asayiş

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