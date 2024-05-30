Hemzemin geçitte kaza! Otomobil, yük trenine çarptı

Mazıdağı- Karabük seferini yapmakta olan yük trenine hemzemin geçide girdiği sırada, A.G. yönetimindeki otomobil yandan çarptı. Kazada yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobildeki 2 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA