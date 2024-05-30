Hadise oyuncu oluyor

Ünlü şarkıcı Hadise, bu kez sık sık reddettiği oyunculuk teklifini kabul etti. Milyonluk teklife hayır diyemeyen şarkıcı, bir dijital platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizi için gelen 10 milyon lirayı kabul etti.

Seda Bakan, yakın arkadaşı Hadise'yi teklif karşısında motive ederek teklifi kabul etmesini sağladı. Ünlü şarkıcı oyunculuk dersleri almaya başladı. Dizinin konusu ve hangi platformda olacağı henüz net değil.

Kaynak: Haber Merkezi