Alanyaspor'da dahil 15 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 38'inci ve son haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor, EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük, Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor'un disipline gönderildiği belirtildi.
İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile Samsunsporlu futbolcu Yunus Emre Çift'in de çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.