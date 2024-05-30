30 May 2024 - 22:26- Spor G:

Alanyaspor'da dahil 15 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 15 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Alanyaspor'da dahil 15 kulüp, PFDK'ye sevk edildi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 38'inci ve son haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor, EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük, Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor'un disipline gönderildiği belirtildi.

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile Samsunsporlu futbolcu Yunus Emre Çift'in de çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

# futbol, PFDK, TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig, Alanyaspor, Son

30 May 2024 - 22:26 AA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Oğuz'a Tekke tavsiyesi mask
Oğuz'a Tekke tavsiyesi
Çağlar Söyüncü, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı mask
Çağlar Söyüncü, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Metpack Alanya Stars Kadın Hokey Takımı Avrupa şampiyonu oldu mask
Metpack Alanya Stars Kadın Hokey Takımı Avrupa şampiyonu oldu
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex, Antalya'ya geldi mask
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex, Antalya'ya geldi
İşte sezonun enleri mask
İşte sezonun enleri
Alex de Souza, Antalya'ya geldi mask
Alex de Souza, Antalya'ya geldi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber