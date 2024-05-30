30 May 2024 - 22:13- Dünya G:

Son dakika! Hamas: ''Anlaşmaya hazırız''

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Hamas ''İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurursa rehinelerin takası da dahil tam bir anlaşmaya hazırız.'' dedi.

Son dakika! Hamas: ''Anlaşmaya hazırız'' mask
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Gazze'de İsrail'in sivillere yönelik katliamları devam ederken Hamas'tan açıklama geldi. Hamas, saldırıların durması halinde rehine ve mahkum takasını kapsayan tam anlaşmaya hazır olduklarını duyurdu.

'SALDIRILARINI DURDURMASI HALİNDE ANLAŞMAYA HAZIRIZ'

Reuters'ta yer alan habere göre Hamas tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Daha önceki tüm dolaylı müzakere turlarında arabulucuların çabalarıyla esneklik ve pozitiflik gösterdik.

Yine söylüyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde, rehine ve mahkum takasını da kapsayan tam bir anlaşmaya hazırız."

NE OLMUŞTU?

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanından (UAD) İsrail aleyhine talep ettiği yeni tedbirlere ve acil önlem talebine ilişkin karar açıklanmıştı.

Mahkeme kararda, "İsrail, Filistinlilerin kısmen dahi yok olmasına yol açabilecek yaşam koşullarına sebep veren askeri saldırılarını ve tüm eylemleri derhal durdurmalıdır" demişti.

Karara rağmen İsrail Filistin'in Refah kentine saldırı düzenledi. Saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Netanyahu saldırının 'trajik terslik' olduğunu savundu.

Saldırının Hamas'ın bölgeyi kullandığını gösteren kesin istihbarat sonrası gerçekleştiğini öne süren İsrail, uluslararası hukuka uyduklarını iddia etmişti.

Kaynak: KARAR

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30 May 2024 - 22:13 - Dünya

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