Trafoda patlama! İşçiler hastaneye kaldırıldı

Alpu ilçesindeki Gökçekaya Barajı’na kurulu olan HES'in üretim tesisi trafosunda akşam saatlerinde, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Hemen ardından ise trafoda yangın çıktı. Tesisteki işçiler yangını kısa sürede söndürürken, Yangını söndürme çalışmalarında oluşan yoğun dumandan etkilenen 14 işçi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.