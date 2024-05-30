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Trafoda patlama! İşçiler hastaneye kaldırıldı

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Eskişehir'in Alpu ilçesi Gökçekaya Barajı'nda kurulu hidroelektrik santrali (HES) üretim tesisinin trafosunda patlama meydana geldi. Meydana gelen yangında 14 işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Trafoda patlama! İşçiler hastaneye kaldırıldı mask
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Alpu ilçesindeki Gökçekaya Barajı’na kurulu olan HES'in üretim tesisi trafosunda akşam saatlerinde, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Hemen ardından ise trafoda yangın çıktı. Tesisteki işçiler yangını kısa sürede söndürürken, Yangını söndürme çalışmalarında oluşan yoğun dumandan etkilenen 14 işçi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.  Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

# sağlık, Soruşturma

30 May 2024 - 22:05 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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