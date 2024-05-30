Millilerimizde büyük şok! Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı

Milletler Ligi'nin ABD'de devam eden ikinci etabında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Sırbistan ile karşılaşacağı maç öncesinde Hande Baladın'dan gelen haberle sarsıldı.

YERİNE İLKİN AYDIN DAHİL EDİLDİ

Takımın en önemli isimleri arasında yer alan Hande Baladın'ın sakatlığı nedeniyle Sırbistan'a karşı forma giyemeyeceği ve kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Hande Baladın'ın yerine kadroya İlkin Aydın dahil edildi.

Kaynak: Haber Merkezi