- Spor

Millilerimizde büyük şok! Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Milletler Ligi'ndeki altıncı maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek olan Filenin Sultanları sakatlık şoku yaşandı.

Millilerimizde büyük şok! Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Milletler Ligi'nin ABD'de devam eden ikinci etabında  A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Sırbistan ile karşılaşacağı maç öncesinde Hande Baladın'dan gelen haberle sarsıldı.

YERİNE İLKİN AYDIN DAHİL EDİLDİ

Takımın en önemli isimleri arasında yer alan Hande Baladın'ın sakatlığı nedeniyle Sırbistan'a karşı forma giyemeyeceği ve kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Hande Baladın'ın yerine  kadroya İlkin Aydın dahil edildi. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Gelen, devam, Yer, açıklandı

30 May 2024 - 21:44 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Metpack Alanya Stars Kadın Hokey Takımı Avrupa şampiyonu oldu mask
Metpack Alanya Stars Kadın Hokey Takımı Avrupa şampiyonu oldu
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex, Antalya'ya geldi mask
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex, Antalya'ya geldi
İşte sezonun enleri mask
İşte sezonun enleri
Alex de Souza, Antalya'ya geldi mask
Alex de Souza, Antalya'ya geldi
Bu çocuklar Alanyaspor'un geleceği mask
Bu çocuklar Alanyaspor'un geleceği
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu açtı ağzını yumdu gözünü mask
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu açtı ağzını yumdu gözünü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber