30 May 2024 - 21:26- Gündem G:

Patates ekerken üzerine yıldırım düştü

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Sivas'ta patates ekimi yapan işçinin üzerine yıldırım düştü. İşçi ağır yaralandı.

Patates ekerken üzerine yıldırım düştü mask
Patates ekerken üzerine yıldırım düştü
Patates ekerken üzerine yıldırım düştü
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Sivas'ın Hafik ilçesinde tarlada patates ekimi yaparken üzerine yıldırım düşen Osman Demirbaş (28) ağır yaralandı.

Patates ekerken üzerine yıldırım düştü

Olay saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Yarhisar köyü yakınlarındaki bir patates tarlasında meydana geldi. Nevşehir’den patates ekimi için gelen Osman Demirbaş, tarlada traktörün yanında bulunduğu sırada üzerine yıldırım düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Hafik Devlet Hastanesi’ne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Demirbaş, tedavi altına alındı. Demirbaş'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Patates ekerken üzerine yıldırım düştü

Kaynak: DHA

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30 May 2024 - 21:26 DHA Sivas- Gündem

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