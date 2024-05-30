- Asayiş

Alacak verecek kavgası kanlı bitti

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Konya'da iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü ve 4 kişi birbirini bacağından tabancayla yaraladı.

Alacak verecek kavgası kanlı bitti mask
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İddiaya göre, Halil Dilber ve arkadaşı Mevlüt Orhanlı, iş yerinde oturdukları esnada daha önce birlikte iş yaptıkları Mehmet Aktaş ve Metin Gülbahar dükkana geldi. Burada borç- alacak meselesinden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇTILAR

Karşılıklı birbirine ateş açan iki gruptan 4 kişi bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemenin ardından olayla ilgili inceleme başlattı. 

# kişi, Polis, ilgili, sağlık

30 May 2024 - 21:16 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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