Polis aracı şarampole yuvarlandı

Van istikametinden Başkale yönüne doğru seyir halindeki özel harekat ekip aracı, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA