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Polis aracı şarampole yuvarlandı

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Van-Hakkari kara yolunda, özel harekat ekibini taşıyan aracı şarampole yuvarlandı; 2 polis memuru yaralandı.

Polis aracı şarampole yuvarlandı mask
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Van istikametinden Başkale yönüne doğru seyir halindeki özel harekat ekip aracı, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Kaynak: DHA

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30 May 2024 - 21:09 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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