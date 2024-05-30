Kayıp Muhammed’in sulama göletinde cansız bedeni bulundu

VAN'ın Çaldıran ilçesinde kayıp olarak aranan 10 yaşındaki Muhammed Bingöl’ün sulama göletinde AFAD’ın dalgıç ekibi tarafından cansız bedeni bulundu. Cesedin sudan çıkarılması sırasında aile gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Çaldıran ilçesine bağlı Avcıbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan Muhammed Bingöl, evinden çıktıktan sonra kayboldu. Çocuklarından haber alamayan ailesi, çevrede yaptıkları aramadan sonuç alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, mahalle sakinleriyle birlikte sulama göletinin çevresinde arama çalışması yaptı. Arama çalışmasına katılan AFAD'ın dalgıç ekibi de sulama göletine dalış yaptı. Dalgıç ekibi, yaklaşık 5 metre derinlikte Muhammed'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Muhammed'in cenazesi, otopsi işlemleri için Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede bekleyen aile ise gözyaşlarına boğuldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.