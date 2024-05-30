30 May 2024 - 20:50- Asayiş G:

Sulama göletinde cansız bedeni bulundu

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Van'ın Çaldıran ilçesinde kayıp olarak aranan 10 yaşındaki Muhammed Bingöl’ün sulama göletinde AFAD’ın dalgıç ekibi tarafından cansız bedeni bulundu.

Sulama göletinde cansız bedeni bulundu mask
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Muhammed Bingöl, evinden çıktıktan sonra kayboldu. Çocuklarından haber alamayan ailesi, çevrede yaptıkları aramadan sonuç alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, mahalle sakinleriyle birlikte sulama göletinin çevresinde arama çalışması yaptı.

AİLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Dalgıç ekibi, yaklaşık 5 metre derinlikte Muhammed'in cansız bedenine ulaştı. Bölgede bekleyen aile ise gözyaşlarına boğuldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Kaynak: DHA

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30 May 2024 - 20:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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