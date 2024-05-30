Ayhan Bora Kaplan davasında flaş gelişme! Serdar Sertçelik yakalandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında hem sanık hem de gizli tanık olan ve firar ettiği ortaya çıkınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan Serdar Sertçelik, Macaristan'da yakalandı. Sertçelik'in 6 Temmuz'a kadar geçici olarak tutuklandığı bildirildi. Hakkında 24 Mayıs'ta "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan kırmızı bülten çıkarılan Sertçelik'in dün yakalandığı öğrenildi.

SERTÇELİK'İN İDDİALARI VE FİRARI

Ankara’da organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın adamı olduğu ve bazı eylemlere karıştığı belirtilen Serdar Sertçelik, "yalan ve iftiralarla dolu 19 sayfalık beyanları kendisine zorla imzalattırıldığını" ileri sürerek Ankara emniyetini suçlamıştı. Elektronik kelepçe takılarak tanık koruma programına alındığını ancak istediği her yere gidebildiğini anlatan Sertçelik, "kendisine yapılan operasyonun göstermelik olduğunu ve yurt dışına kaçmasına müsaade edildiğini" iddia etmişti.

Yurt dışına çıktıktan sonra polis tarafından kendisine ulaşılmak istendiğini ve Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Fahrettin Koca, Abdulhamit Gül, Macahit Arslan ve Hasan Doğan aleyhine ifade vermesi için baskı yapıldığını ileri süren Sertçelik, hükümete bu yolla darbe yapıldığını iddia etmişti.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davada firari sanık olan Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs'ta soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden, aralarında üst düzey emniyet müdürlerinin de bulunduğu 7 kişi, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanmıştı.

AYHAN BORA KAPLAN DAVASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ayhan Bora Kaplan ve 5 örgüt yöneticisi hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten adam öldürme", "nitelikli kasten adam öldürme", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası isteniyor.

Kaynak: KARAR