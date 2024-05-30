30 May 2024 - 20:14- Gündem G:

Alanya’da portakal büfelere zabıta müdahale etti

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Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan portakal büfelerine Alanya Belediyesi zabıta ekipleri müdahale etti

Alanya’da portakal büfelere zabıta müdahale etti mask
Alanya’da portakal büfelere zabıta müdahale etti
Alanya’da portakal büfelere zabıta müdahale etti
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ALANYA merkez ve sahil şeridindeki mahallelerin birçok noktasında bulunan 'Portakal Büfeler' uzun bir süredir kafeteryacılık, hediyelik eşya satışı, dondurmacılık, köftecilik ve tostçuluk gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor. Büfelerin etrafına konulan küçük masa, sandalye ve taburelerle müşterilerine hizmet veren bu büfeler, artık sadece portakal suyu satışı yapmakla kalmayıp, bir çok hizmet sunuyor. Bu durum, yerel halk ve esnaflar arasında tepkilere yol açtı. Birçok kişi, portakal büfelerinin orijinal işlevlerinden saparak haksız rekabet yarattığını ve çevre düzenini bozduğunu dile getiriyor. Tepkiler üzerine Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti ve Mahmutlar Mahallesi’ndeki portakal büfelerinde denetimlere başladı. Zabıta ekipleri, portakal büfelerinin izinsiz olarak genişletilen bölümlerini tespit ederek, bu kaçak yapılaşmaları eski haline getirmek için çalışmalara başladı. Alanya Belediyesi Fen İşleri personeli, kaçak olarak yapılan eklemeleri yerinde müdahalelerle kaldırarak büfeleri orijinal hallerine döndürdü.

Alanya’da portakal büfelere zabıta müdahale etti
Alanya’da portakal büfelere zabıta müdahale etti
Alanya’da portakal büfelere zabıta müdahale etti

Kaynak: Haber Merkezi

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30 May 2024 - 20:14 - Gündem

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