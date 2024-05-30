Nefesler tutuldu! Survivor'da ilk eleme adayı belli oldu

Dünyanın en zor yarışması Survivor’dan elenen son yarışmacı Özgür Tetik oldu. Düello oyunu sonucunda adaya veda eden Özgür’ün "8. düellonun bir sırrı var herhalde, Sercan da 8. düelloda gitmişti. Batuhan dikkat et. Hem hüzünlüyüm hem de gururluyum. İki Survivor üst üste geldim pes etmedim ama vücudum bıraktı. Artık vücudumu kontrol edemedim. Seda'yı tebrik ederim. Bu Survivor'a hiç antrenman yapamadan geldim. Sadece yürüyüş yaparak geldim. Ben buraya kadar geleceğimi tahmin etmezdim. Gururluyum" sözleri izleyenleri duygulandırdı. Murat Ceylan bu gelişmenin ardından Survivor’da yeni dönemin başladığını belirtip dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

SURVIVOR’DA YENİ DÖNEM

"Survivor'da artık bireysellik başladı. Her biriniz kendinizden sorumlusunuz. Performansınız sizi bu dönemde takım sorumluluğu hissetmeden finale götürecek" diyen Murat Ceylan, açıklamasına şöyle devam etti:

"En iyi süre en kötü süreyle eşleşecek. Sadece bugün aranızdan bir kişi dokunulmazlık sembolünü alıyor. Dokunulmaz olan kişi konseyde ilk adayı belirliyor"

DOKUNULMAZLIK OYUNUNUN KAZANANI BATUHAN OLDU

Murat Ceylan'ın açıklaması Survivor'a damga vurdu. Yarışmacılar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununun kazananı Batuhan oldu. Genç yarışmacı; Seda, Ogeday ve Nefise'nin ödülden faydalanmasını sağladı.

Dünyanın en zor yarışması Survivor’da haftanın ilk eleme adayı ise konseyde belli oldu. Batuhan, Atakan'ın adını verdi.

Survivor’da haftanın ilk eleme adayı Avatar Atakan oldu. Potaya girmesinin ardından "Öncelikle Batuhan'ı tebrik ediyorum. Batuhan, finalin büyük adaylarından bir tanesi. Tabii bunun ilerisi var, ikinci oyunu var, düellosu var. Bir şeyler değişecek." diyen Atakan sözlerini "Artık zaten her gün düellodayım gibi düşünüyorum" ifadesi ile noktaladı. Survivor’da yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı.

ATAKAN’IN ‘YEŞİM SALKIM’ GÖNDERMESİ OLAY OLDU

Atakan'ın Batuhan'a "Hiç yabancı düşmanım olmadı benim. Hatta pek çoğuna kahve ısmarlamışlığım bile vardır" diyerek yaşadığı durumu tiye alması ise sosyal medyada gündem oldu.

Yeşim Salkım, konuk olduğu bir magazin programında geçmişine yönelik açıklamada bulunurken bu ifadeleri kullanmıştı.

SURVIVOR ATAKAN’DAN BATUHAN’A TEPKİ: “İLK MERMİYİ BANA KULLANDI”

"Sen de onlardan bir tanesi oldun dedim" ifadelerini kullanan Atakan şu açıklamayı yaptı:

"7 farklı isim varken çıkıp ilk mermiyi bana kullanması... Bunu not aldım"

“BURADA STRATEJİYİ BEN YAPARIM”

Batuhan'ın "Burada bir strateji yapılacaksa o stratejiyi ben yaparım" sözleri ise fragmana damga vurdu.

SURVIVOR'DA GERGİN ANLAR!

Atakan, Batuhan’a dönüp "Kin güder gibi çıkıp bana ateş ettiğinde bunun da bazı sonuçları olacak" dedi. Survivor’da haftanın ikinci eleme adayı bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyununun kazananı tarafından belirlenecek.

Kaynak: CNNTURK