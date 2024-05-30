30 May 2024 - 20:00- Asayiş G:

Harfiyat kamyonu ile otomobil birbirine girdi: 2 ölü

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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, hafriyat kamyonu ile otomobil kavşakta birbirine girdi; iki kişi yaşamını yitirdi.

Harfiyat kamyonu ile otomobil birbirine girdi: 2 ölü mask
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Yahya K. (52) yönetimindeki hafriyat kamyonu, Canan Emilikli (26) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü ile otomobildeki Mükerrem Derinlik (35) araçta sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde sıkışan 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon şoförü Yahya K. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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30 May 2024 - 20:00 - Asayiş

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