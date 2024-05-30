Harfiyat kamyonu ile otomobil birbirine girdi: 2 ölü

Yahya K. (52) yönetimindeki hafriyat kamyonu, Canan Emilikli (26) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü ile otomobildeki Mükerrem Derinlik (35) araçta sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde sıkışan 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon şoförü Yahya K. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA