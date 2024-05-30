30 May 2024 - 19:32- Gündem G:

Son dakika! Aşkım Kapışmak gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,“SİBERGÖZ-42” operasyonları düzenlendiğini açıkladı. Aşkım Kapışmak da İstanbul Siber polisi tarafından gözaltına alındı.

Son dakika! Aşkım Kapışmak gözaltına alındı mask
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Ankara merkezli 21 ilde “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik “SİBERGÖZ-42” operasyonları düzenlendi. Operasyonda Aşkım Kapışmak'ta İstanbul Siber polisi tarafından gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonu duyurmuştu.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullanmıştı;

"Ankara merkezli 21 ilde “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik “SİBERGÖZ-42” operasyonları düzenlendi.

1 Milyar Dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüpheli yakalandı!

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında!

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; “Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması” suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda;

Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle vatandaşların yatırıma yönlendirildiği,

Otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satıldığı ve
Mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunup “Saadet Zinciri” sistemi oluşturarak, uluslararası dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren ve 1 Milyar Dolar (yaklaşık 32 milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edilen127 şüpheli yakalandı."

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Ankara merkezli operasyonda İstanbul'da Siber Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan Aşkım Kapışmak sorgulanmak üzere Ankara'ya gönderildi.

Kaynak: MYNET

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30 May 2024 - 19:32 - Gündem

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