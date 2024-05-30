Çalışmayan trafik ışığı sonu oldu

Sanayiden çıkan Hasan Durmuş yönetimindeki otomobil ile Bartın yönünden gelen Aydın T. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler yaralandı.Yaralı sürücüler, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1 ÖLÜ; 1 YARALI
Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Durmuş kurtarılamadı.
TRAFİK IŞIKLARININ ÇALIŞMADIĞI İDDİA EDİLDİ
Kaza sırasında trafik ışıklarının çalışmadığı iddia edilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.