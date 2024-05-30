30 May 2024 - 19:10 - Asayiş

Çalışmayan trafik ışığı sonu oldu

Zonguldak'ta kavşakta feci bir kaza yaşandı. Çaycuma ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Hasan Durmuş (69) hayatını kaybetti, Aydın T. (69) ise yaralandı.