- Asayiş

Çalışmayan trafik ışığı sonu oldu

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Zonguldak'ta kavşakta feci bir kaza yaşandı. Çaycuma ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Hasan Durmuş (69) hayatını kaybetti, Aydın T. (69) ise yaralandı.

Çalışmayan trafik ışığı sonu oldu mask
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Sanayiden çıkan Hasan Durmuş yönetimindeki  otomobil ile Bartın yönünden gelen Aydın T. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler yaralandı.Yaralı sürücüler, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1 ÖLÜ; 1 YARALI

Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Durmuş kurtarılamadı.

TRAFİK IŞIKLARININ ÇALIŞMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Kaza sırasında trafik ışıklarının çalışmadığı iddia edilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: DHA

# Gelen, sağlık, Otomobil, kaza

30 May 2024 - 19:10 - Asayiş

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