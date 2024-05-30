Bolu’da sağanak yağmur etkili oldu

BOLU’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur kentte etkili oldu.
Meteoroloji İl Müdürlüğünün yağmur uyarısının ardından Bolu’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle ana arteller üzerinde bulunan yollar suyla kaplanırken, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yağışının ardından kentte bulunan alt geçitlerin olduğu bölgelerde ekipler çalışma başlattı. Alt geçitlerde olumsuzluk yaşanmazken yağmur yağışı kısa süre sonra etkisini yitirdi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.