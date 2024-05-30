30 May 2024 - 19:17- Magazin G:

Oyuncu Burak Sergen 4. kez evleniyor

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Bu yıl Nihan Ünsal'dan boşanan oyuncu Burak Sergen, Gizem Şağban ile evleniyor.

Oyuncu Burak Sergen 4. kez evleniyor mask
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Ünlü oyuncu Burak Sergen, sevgilisi Nihan Ünsal ile 2021 yılının haziran ayında evlenmişti. Aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açan ve geçtiğimiz ocak ayında boşanan Sergen aradığı mutluluğu buldu.

63 yaşındaki oyuncu, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile evlenme kararı aldı. Çiftin düğünü, yarın Sarıyer'de bulunan Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşecek.

ÜÇ EVLİLİK YAPMIŞTI

Burak Sergen, 1991-1992 arasında şarkıcı Pamela Spence, 1999-2018 arasında Işıl Sergen, 2021-2024 arasında da Nihan Ünsal ile evlilik yaşamıştı.

Ünlü ismin, Işıl Sergen ile birlikteliğinden de Cansın adında oğlu var.

Kaynak: NTV

# Burak Sergen, evlenme, oyuncu, Ocak

30 May 2024 - 19:17 - Magazin

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