Oyuncu Burak Sergen 4. kez evleniyor

Ünlü oyuncu Burak Sergen, sevgilisi Nihan Ünsal ile 2021 yılının haziran ayında evlenmişti. Aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açan ve geçtiğimiz ocak ayında boşanan Sergen aradığı mutluluğu buldu.
63 yaşındaki oyuncu, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile evlenme kararı aldı. Çiftin düğünü, yarın Sarıyer'de bulunan Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşecek.
ÜÇ EVLİLİK YAPMIŞTI
Burak Sergen, 1991-1992 arasında şarkıcı Pamela Spence, 1999-2018 arasında Işıl Sergen, 2021-2024 arasında da Nihan Ünsal ile evlilik yaşamıştı.
Ünlü ismin, Işıl Sergen ile birlikteliğinden de Cansın adında oğlu var.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.