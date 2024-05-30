Ardahan’da sağanak ve dolu etkili oldu

ARDAHAN'da akşam saatlerinde yağan fındık büyüklüğündeki dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent geneli kısa sürede beyaz örtü ile kaplandı.

Kentte, akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika boyunca etkili olan dolu nedeniyle kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı. Doluya hazırlıksız yakalananlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı, bazı sürücüler araçların camlarını korumak için battaniye ile önlem almaya çalıştı. Yağışın ardından kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla kaplandı.