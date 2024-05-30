Ardahan’da sağanak ve dolu etkili oldu

ARDAHAN'da akşam saatlerinde yağan fındık büyüklüğündeki dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent geneli kısa sürede beyaz örtü ile kaplandı.
Kentte, akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika boyunca etkili olan dolu nedeniyle kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı. Doluya hazırlıksız yakalananlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı, bazı sürücüler araçların camlarını korumak için battaniye ile önlem almaya çalıştı. Yağışın ardından kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla kaplandı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.