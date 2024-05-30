30 May 2024 - 18:49- Asayiş G:

Alanya'da tabancayla sokak ortasında terör estirmişti; tutuklandı

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Alanya'da 2 kişiyi tabancayla yaralayıp kaçan H.C.Y. (19) ile kendisine yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 kişi yakalandı. H.C.Y. tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Alanya'da tabancayla sokak ortasında terör estirmişti; tutuklandı mask
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Güllerpınarı Mahallesi'nde 25 Mayıs günü yaşanan olayda H.C.Y., husumetli olduğu S.Y.'yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı. H.C.Y. ardından yakın bir bölgede de D.A.'yı kasık bölgesinden tabancayla vurup, yürüyerek uzaklaştı. 

Şüpheli H.C.Y. dün 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. H.C.Y. ile kendisine yardım ve yataklık yaptığı belirlenen E.O. (21) ve A.Z. (22) de gözaltına alındı. Operasyonlarda pompalı tüfek, 2 fişek ve bir miktar esrar ele geçirildi.

3 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden H.C.Y. tutuklanırken, E.O. ve A.Z. ise adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: DHA

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30 May 2024 - 18:49 - Asayiş

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