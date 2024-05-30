Yine kadına şiddet! Ayrı yaşadığı eşini ve kızını kurşuna dizdi

İddiaya göre Nazime Şahin (62), bir süre önce Elazığ'daki eşinin yanından ayrılarak İstanbul'da öğretmenlik yapan kızı Fatmanur Şahin(29)'in yanına geldi. Eşi Seydi Şahin (68)'in ısrarına rağmen kızının yanında kalmak istediğini söyleyen Nazime Şahin, Elazığ'a dönmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine İstanbul'a gelen Seydi Şahin, eşi ve kızının yaşadığı eve gitti. Şahin, yaşanan tartışma sırasında eşini ve kızını tabancayla vurarak evden ayrıldı. Seydi Şahin, en yakın polis merkezine giderek teslim oldu. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirlemesinin ardından polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.

4 GÜN ENKAZ ALTINDA KALMIŞ

Öte yandan Nazime Şahin'in bir yakınını ziyaret için gittiği Malatya'da, 6 Şubat depremine yakalanarak 4 gün enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA