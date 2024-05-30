30 May 2024 - 18:21- Gündem G:

Fenomen dizi İnci Taneleri sezon finali yapıyor

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Fenomen dizi ‘İnci Taneleri’, hafızalardan silinmeyecek bölümüyle sezon finali yapacak.

Fenomen dizi İnci Taneleri sezon finali yapıyor
Fenomen dizi İnci Taneleri sezon finali yapıyor
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Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan imzalı dizisi “İnci Taneleri” sezon finali yapıyor. Sırların bir bir ortaya çıktığı bölüm baba kız kavuşması ile de hafızalardan silinmeyecek.

Gündemden düşmeyen dizi İnci Taneleri’nin sezon finalinin tanıtım filmi seyirci ile buluştu. Piraye’nin Azem ile ilgili gerçekleri öğrendiği, Dilber’in Zahir’i öldürme planını hayata geçirmeye çalıştığı sahnelerin ekrana geldiği fragman merak uyandırdı. Azem’in aylardır aradığı kızı Nehir ile ilk kez yüz yüze geldiği anlar, seyri yüksek bir finalin ekrana geleceğinin sinyalini verdi.

Fenomen dizi İnci Taneleri sezon finali yapıyor

BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

Fenomen dizi İnci Taneleri sezon finali yapıyor

“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” sezon finali bölümü ile 30 Mayıs Perşembe akşamı Kanal D’de ekrana gelecek. Dizi, yeni sezonda yeni bölümleri ile perşembe akşamları Kanal D ekranında seyirci ile buluşmaya devam edecek.

Fenomen dizi İnci Taneleri sezon finali yapıyor
Fenomen dizi İnci Taneleri sezon finali yapıyor

Kaynak: DHA

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30 May 2024 - 18:21 DHA İstanbul- Gündem

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