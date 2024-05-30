Emeklilere müjde! En düşük emekli maaşı 15.000 TL’ye çıkıyor!

SGK’nın duyurusuna göre, 26 Mayıs’tan itibaren maaş alan emeklilere zam yapılacak. En dikkat çekici değişiklik ise en düşük emekli maaşının 10 bin TL’den 15 bin TL’ye yükseltilmesi olacak. Bu gelişme, emeklilerin yaşam standartlarını önemli ölçüde iyileştirecek.

En Düşük Emekli Maaşı Artıyor: Yeni Düzenlemeler Neler?

SGK’nın yeni düzenlemeleriyle birlikte, en düşük emekli maaşı 10 bin TL’den 15 bin TL’ye çıkacak. Bu artış, özellikle düşük maaş alan emekliler için büyük bir fırsat sunacak. Zam oranları, emeklilerin prim gün sayısı, çalışma süreleri ve emekli oldukları tarih gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek.

Zamlı Maaşlar Ne Zaman Yatacak?

Emekliye zam yapılacak! SGK, 26 Mayıs’tan itibaren maaş alan emeklilere ödeme yapacak. Bu tarihten sonra, zamlı maaşlar emeklilerin hesaplarına düzenli olarak yatırılacak. Ödemelerin aksamaması için gerekli önlemler alındı. Zamlı maaşların yatırılacağı tarih, bireysel emeklilik maaş ödeme takvimine göre değişebilir. Ancak genel olarak, Haziran ayı başından itibaren yeni maaş düzenlemeleri yürürlüğe girecek.