Siirt'te büyük çatışma: Vali ateşlerin ortasında kaldı

Henüz kimlikleri belirlenemeyen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

VALİ ATEŞ ORTASINDA KALDI! KORUMALAR SİLAHLA MÜDAHALE ETTİ

Kent meydanında açılan ateşlerin arasında kalan Siirt Valisi Kemal Kızılkaya herhangi bir yara almazken, açılan ateş sonucu bir sanatçının ağır şekilde yaralandığı öğrenildi. Valinin korumaları silahla çatışmaya müdahale etti.

Kaynak: MYNET