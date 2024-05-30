30 May 2024 - 18:01- Asayiş G:

Siirt'te büyük çatışma: Vali ateşlerin ortasında kaldı

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Siirt'te şehir merkezinde iki silahlı grup arasında çatışma çıktı. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya çatışmanın ortasında kaldı.

Siirt'te büyük çatışma: Vali ateşlerin ortasında kaldı mask
Siirt'te büyük çatışma: Vali ateşlerin ortasında kaldı
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Henüz kimlikleri belirlenemeyen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

VALİ ATEŞ ORTASINDA KALDI! KORUMALAR SİLAHLA MÜDAHALE ETTİ

Kent meydanında açılan ateşlerin arasında kalan Siirt Valisi Kemal Kızılkaya herhangi bir yara almazken, açılan ateş sonucu bir sanatçının ağır şekilde yaralandığı öğrenildi. Valinin korumaları silahla çatışmaya müdahale etti.

Kaynak: MYNET

# Son, etti, Gelen, Bir

30 May 2024 - 18:01 - Asayiş

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