Kaçırmayın! ÖTV indirimi ile sıfır Polo’ya fırsat fiyatı!

Türkiye ise bu artışlardan nasibini alıyor ve sıfır otomobil fiyatlarındaki rekor seviyedeki yükseliş ikinci el otomobilleri de etkiliyor. Durum böyle olunca, adeta sıfır fiyatına ikinci el otomobil satışları bile başladı.

Otomobil fiyatlarındaki bu artışlar, araç sahibi olmak isteyenlerde nakit sıkıntısını da beraberinde getiriyor. Bu durumda, vatandaşlar bankaların taşıt kredilerine yönelmeye başladılar. Ancak, Merkez Bankası’nın uyguladığı faiz politikası nedeniyle bankaların sunduğu kredi faizleri oldukça yüksek seviyelere çıktı.

616 BİN TL’YE SIFIR VOLKSWAGEN POLO

Otomobil almak isteyen vatandaşlar, devletin sunduğu ÖTV indiriminden faydalanmanın yollarını araştırıyorlar. Ancak, ÖTV muafiyetinden yararlanmak için belirli şartları sağlamak gerekiyor. Örneğin, yüzde 40 ve üzeri engelli olmak veya şehit yakını olmak gibi belgelendirilebilir durumlar bu indirimden yararlanmayı mümkün kılıyor.

Bu kapsamda, ÖTV indirimiyle 616 bin TL’den başlayan Volkswagen Polo oldukça cazip bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. ÖTV’siz Volkswagen Polo fiyatları hakkında daha fazla bilgi için resmi bayilerden detaylı fiyat listesini edinebilirsiniz.