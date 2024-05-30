Alusso Thermal Spa Hotel’den Yeni Alanya okurlarına özel kampanya

ALUSSO Thermal Spa Hotel & Convention Center, 300 odası ve yüzde 60'ı suit odalardan oluşan yaklaşık 1000 kişilik kapasitesi ile dikkat çekiyor. Otelde King Suit, Queen Suit, Corner Suit, Suit, Family Suit, Family Connection, Superior, Standart ve Engelli Odası olmak üzere toplam dokuz tip oda bulunuyor. Bu odalar, misafirlere evlerinin rahatlığını aratmayacak şekilde tasarlanmış. Afyonkarahisar'da, Anadolu'nun tam ortasında konumlanan otel, doğu-batı ve kuzey-güney yönlerini birbirine bağlayan kavşak noktada yer alıyor. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu şehirde, otel panoramik manzarası ile misafirlerine eşsiz bir konaklama deneyimi sunuyor. Zafer Havalimanı'na 40 km, otogara 10 km ve şehir merkezine ise 12 km uzaklıkta bulunan otel, ulaşım açısından da oldukça avantajlı bir konumda. 45.000 metrekare alana kurulan otel, farklı mimarisiyle göz kamaştırıyor. Alya Spa merkezinde, çeşitli havuz ve masaj hizmetleri ile misafirler kendilerini şımartma fırsatı buluyor. Alkolsüz hizmet veren otel, evcil hayvan kabul etmiyor. Alusso Thermal Spa Hotel & Convention Center'ın temel felsefesi, "daimi misafir memnuniyeti"dir. Otel, müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımlar çerçevesinde, yüksek kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmayı amaçlıyor. Yurtiçinde ve yurtdışında güvenilir bir marka haline gelmeyi, sağlıklı büyüme ve gelişmeyi sürdürmeyi ve alternatif turizmde misafirlere sağlıklı hizmet vermeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi